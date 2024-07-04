В ГД призвали наказать хозяина алабаев, растерзавших собаку в Ленобласти Депутат Бурматов: хозяину растерзавших собаку алабаев в Ленобласти грозит штраф

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Жителю Ленобласти, чьи алабаи растерзали соседскую собаку, грозит штраф, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Парламентарий призвал наказать владельца животных, который не обеспечил за ними должного контроля.

Для владельцев животных, которые не следят за ними, ответственность предусмотрена Административным кодексом и Уголовным кодексом. Учитывая, что в данной ситуации есть факт нападения на животного, лицо, которое является владельцем этих алабаев, должно быть к этой ответственности привлечено. Если это первый такой случай, будет санкция только в виде штрафа, — пояснил депутат.

Бурматов отметил, что, если это не первый случай нападения алабаев на животных или даже людей, их хозяин понесет более серьезное наказание. Он заявил, что этим вопросом должна заниматься полиция.

Этим должна заниматься полиция, потому что это подпадает под те санкции, которые сегодня установлены Федеральным законом. Это беспечность и недосмотр за своими животными, за которых мы все несем ответственность, — заключил Бурматов.

Ранее стало известно, что после нападения двух алабаев маленький кинг-чарльз-спаниель перенес шестичасовую операцию. На лечение потрачено более 100 тысяч рублей. Хозяйка семилетнего пса рассказала, что у него была сломана челюсть, скальп почти полностью снят, а внутренние органы изранены.