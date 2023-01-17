В ГД призвали лишить госфинансирования «предателей»-артистов и писателей Депутат Госдумы Колунов предложил артистам-«предателям» строить театры за свой счет

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Сергей Колунов

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил NEWS.ru, что государство должно прекратить выдачу грантов и субсидий на съемки фильмов, постановки спектаклей, организацию выставок и любых мероприятий, проводимых артистами, ведущими антироссийскую агитацию. Это же касается и писателей, выступающих против спецоперации.

Поддержка антипатриотов должна быть перекрыта на 100% – это справедливо, а значит, граждане такое решение поддержат. Нельзя, чтобы господа, которые в угоду западному заказчику не просто отреклись от страны, но еще и продолжают вести антироссийскую агитацию, продолжали числиться в театрах, имеющих бюджетное финансирование, - подчеркнул Колунов.

Он также добавил, что книги писателей, которые продолжают издаваться в России, но при этом живут на Западе и создают России «негативный имидж», должны быть ограничены в обороте. По словам Колунова, от «исхода предателей» не пострадают ни культура, ни шоу-бизнес, тогда как сами писатели и другие деятели искусства не смогут прожить без российских читателей, зрителей и поклонников и не найдут свою аудиторию на Западе.

Если им так надо, то пусть не паразитируют, а открывают магазины, студии, типографии, театры за свой счет, а мы посмотрим, - заключил депутат.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с предложением предупреждать зрителей о том, что в кино снимается «предатель». Юрист Александр Хаминский раскритиковал эту идею, заявив, что подобные инициативы противоречат российским законам. Он напомнил, что привлечение к ответственности может быть осуществлено только в случае нарушения норм или обязательных требований, установленных федеральным законом.