В ГД призвали лишать гражданства за критику властей России ради визы Депутат Госдумы Сухарев предложил лишать гражданства за критику властей и спецоперации ради визы другого государства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил лишать гражданства россиян, готовых критиковать власти ради получения визы другого государства. Свою инициативу он изложил в письме на имя вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает RT.

По словам парламентария, в последнее время в соцсетях появляется информация, что ряд западных стран намерены внести поправки в миграционное законодательство. Согласно им, обязательным условием получения визы может стать письменное заявление о нелегитимности властей России и осуждение спецоперации на Украине.

В целях защиты интересов Российской Федерации в текущих условиях международной обстановки прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания механизма лишения гражданства и (или) ограничения (запрета) на въезд в страну для тех лиц, которые ради получения иностранной визы согласятся пройти данную процедуру, — написал депутат в обращении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил пускать в страну россиян только после ответа на вопрос «чей Крым?». По его словам, одобрять въезд следует тем, кто выскажется против проведения спецоперации на Украине и признает Крым украинским.