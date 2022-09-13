В ГД призвали избавить российское кино от «черных пятен ненависти» к стране Депутат Гаврилов предложил меры по преодолению кризиса российского кинематографа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru назвал причины кризиса современного российского кинематографа и предложил меры по решению проблем киноиндустрии. По словам парламентария, в настоящее время есть возможность совершить «культурный рывок» и избавить российское кино от «черных пятен ненависти» к стране.

Для выхода из кризиса сейчас нам нужно сделать следующее: помочь кинематографу, учитывая опыт антикризисных мер. Это может быть и помощь в виде грантов и субсидий для выплаты зарплат сотрудникам кинематографа, предоставление льготных кредитов для сохранения численности работающих, прямые субсидии для поддержки показа отечественного исторического, документального, героического современного кино, которое будет воспитывать, будет лишено чёрных пятен ненависти к России и Советскому Союзу, навязанных из-за рубежа, — предложил парламентарий.

По словам Гаврилова, в ходе предстоящей осенней пленарной сессии в Госдуме состоится «правительственный час» с участием министра культуры Ольгой Любимовой. На нем планируется обсудить вопросы того, как помочь кинематографу

Сейчас мы можем совершить культурный рывок, основываясь на развитой инфраструктуре кинематографа, сформировать новый курс в области российского кино, заменив нынешние современные развлекательные поделки, часто агрессивные и антикультурные, на российское героическое, содержательное сюжетное кино, основанное на серьезной драматургии, — сказал Гаврилов.

По мнению депутата, отечественная высокотехнологичная инфраструктура для демонстрации кино находится в тяжелейшем кризисе, поскольку «была заточена под голливудский контент». Парламентарий отметил, что, как только голливудские студии объявили о запрете на показ своей продукции в России, резко упала посещаемость. Кроме того, кинотеатры оказались в кризисной ситуации и из-за падения платежеспособности населения, в частности, молодежи в регионах.

Выходить из сложившейся ситуации Гаврилов предлагает, формируя новый курс на развитие российского кино, основанного на отечественных ценностях. За счет этого власти могли бы серьезным образом провести восстановление культуры в целом, считает парламентарий.

Гаврилов уверен, что в России умеют снимать честное и открытое, «любящее свою страну и свой народ» кино. Если его будут снимать, сети кинотеатров переориентируются на свое дальнейшее развитие, а в их зданиях не откроются «различные ночные клубы, бары, подпольные казино и магазины в стиле „черкизона“, которые будут продавать низкокачественное барахло», резюмировал Гаврилов.

Ранее ректор ВГИК​ имени С. А. Герасимова Владимир Малышев заявил, что объявленный Голливудом бойкот должен взбодрить отечественную киноиндустрию и дать шанс российским мастерам проявить себя в больших проектах. По его мнению, крупные российские проекты могут появиться уже через пару лет.