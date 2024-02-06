В Госдуме призвали ФТС не отмазывать устроивших дебош генералов Депутат Арефьев призвал ФТС не отмазывать таможенников за дебош в Калининграде

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Николай Арефьев

Начальник тыла Федеральной таможенной службы России генерал-лейтенант Олег Завгородний и замглавы таможенной службы генерал-полковник Андрей Струков должны понести наказание в соответствии с законом за предполагаемый дебош в Калининграде, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Так он отреагировал на информацию Telegram-канала BRIEF о том, что ФТС пытается замять этот скандал. По словам Арефьева, подобные истории нужно предавать максимальной огласке.

Конечно, они будут защищаться, скрывать и принимать какие угодно меры, чтобы не предавать гласности. Другое дело, что у нас правосудие должно работать в соответствии с законами по принципу необратимости наказания, но у нас, к сожалению, коррупция повязала все органы власти настолько, что любого наказания можно избежать при больших деньгах. Я думаю, естественно, надо придавать эти вещи огласке, тем более есть что предавать. А правоохранительные органы должны принимать свои меры вне зависимости от того, как ведут себя будущие обвиняемые. Я считаю, что необратимость наказания должна действовать в нашем правосудии, — сказал Арефьев.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Завгородний и Струков приехали в Калининград для участия в коллегии и заселились в дорогом отеле, где устроили дебош, матерились и приставали к постояльцам. По данным «112», в результате Завгороднего задержали. Канал также опубликовал видео, предположительно, из отдела калининградской полиции, на котором пьяный мужчина с наручниками на руках лежит на полу и матерится на стражей порядка.