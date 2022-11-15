В ГД призвали допустить бизнес Ирана и КНР на финансовый рынок России Депутат ГД Гаврилов призвал допустить на финрынок России Китай и Иран

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Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru назвал меры, которые могут способствовать укреплению отечественной экономики. В частности, он предложил допустить на российский финансовый рынок Китай и Иран.

Необходимо обеспечить сотрудничество с дружественными странами — в том числе с Китаем и Ираном и упростить доступ иностранному бизнесу, например в сфере автопрома или поставок комплектующих, — сказал парламентарий.

В качестве еще одной важной меры он назвал стимулирование спроса на импорт, особенно высокотехнологичный. Поставки такой продукции, по его словам, могут быть налажены из тех же дружественных стран за счет адресных выплат, льготного кредитования и стимулов по накоплению товарных запасов. Это подхлестнет перестройку производственных процессов и поможет быстрее преодолеть последствия разрушения привычных логистических цепочек, считает депутат.

Гаврилов добавил, что оптимальный уровень инфляции при этом должен составлять 4-5%. В то же время отметил, что низкая инфляция как единственный целевой показатель денежно-кредитной политики сегодня не актуальна.

Пора перейти от режима таргетирования инфляции к набору целевых показателей денежно-кредитной политики, учитывающих помимо изменения уровня инфляции показатели экономического роста, реально располагаемых доходов населения и занятости, — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2022 года на отечественный рынок вышли только пять международных брендов, что на 55% ниже аналогичного периода 2021. Между тем о выходе на российский рынок переговоры ведут международные компании из стран — партнеров России: Казахстана, Белоруссии, Армении и Турции.