В ГД призвали добавить русофобские слова Трояновой в аннотацию «Ольги» Депутат Чернышов: в аннотацию «Ольги» нужно включить высказывания Трояновой

Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»

Яна (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)

Русофобские высказывания актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) нужно добавить в аннотацию сериала «Ольга», где она играла главную роль, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что ситуация с артисткой обнажила важную проблему: часть искусства и кинематографа, созданного в России до начала спецоперации, продолжает рекламировать деятелей, ставших предателями и иноагентами.

На мой взгляд, показ фильмов, воспроизведение музыки, переиздание литературных произведений, к которым имеют отношения лица, допустившие русофобские высказывания, должны сопровождаться информацией об этих высказываниях. Условно, выложен в онлайн-кинотеатр сериал «Ольга», в котором Троянова играет роль, так пусть в аннотации будет написано, что публично говорил ведущий актер, — пояснил вице-спикер ГД.

Чернышов отметил, что также перед показом серии нужно включать отрывок интервью, в котором Троянова призывает убивать русских детей. Парламентарий добавил, что дискуссии о том, где находится золотая середина, ведутся уже давно. По его словам, это обсуждалось в контексте актера Алексея Панина и писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Неоднократно возникала дискуссия о том, где золотая середина между тем, чтобы запрещать все творения, к которым были причастны опорочившие себя лица, и интересами общества, которые пострадают из-за утраты пусть и небольшой, но все же востребованной части произведений, — добавил вице-спикер.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее призвал внести Троянову в список террористов за слова о том, что «хороший русский — это мертвый русский». По его мнению, звезде сериала «Ольга» также необходимо запретить въезд в Россию.