В ГД призвали «дергать за ниточки» европолитиков с бизнесом в России Депутат Журавлев: России нужно «дергать за ниточки» продажных европолитиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для Запада характерна ситуация, когда политики одновременно пропагандируют русофобию и пытаются извлечь максимум выгоды от бизнеса в России, сказал NEWS.ru первый зампредседателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя скандал с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. По его мнению, российской стороне нужно этим пользоваться и «дергать за ниточки» таких политиков.

Парламентарий отметил, что нет никакой разницы в том, кто будет возглавлять правительство Эстонии в случае отставки Каллас. Ее преемник или преемница будут «точно так же истекать ядовитой слюной в сторону России», пока их родственники получают прибыль в совместном бизнесе с российскими компаниями.

Нам бы, кстати, тоже все эти связи отслеживать заблаговременно, чтобы потом, когда необходимо, дергать за нужные ниточки всех этих продажных политиков из карликовых государств, — сказал Журавлев.

Ранее эстонские СМИ раскритиковали Каллас и ее за действия ее супруга Арво Халлика, чья компания Stark Logistics продолжает работать с Россией в то время, как премьер делает резкие заявления в отношении россиян. Центристская партия Эстонии начала переговоры с другими политическими силами страны, чтобы объявить вотум недоверия главе правительства.

После критики в СМИ муж Каллас заявил о планах продать долю в компании Stark Logistics. Он также решил выйти из совета директоров компании и отказаться от всех ролей и обязанностей в организации.

Российский сенатор Сергей Цеков назвал вероятность отставки Каллас весьма высокой. Он пояснил, что скандал с эстонским премьером является примером глупости Запада с точки зрения выстраивания отношений с Россией, поскольку санкции — это обоюдоострый инструмент.