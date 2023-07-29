В Госдуме ответили Буданову на слова о скором заходе ВСУ в Крым Депутат Ивлев: ВСУ «обломают зубы» при попытке вторжения в Крым

Фото: МО РФ

Попытка вторжения в Крым закончится для Вооруженных сил Украины тем, что они обломают зубы, заявил РИА Новости депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Таким образом он ответил на слова начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о скором заходе ВСУ в регион.

Зубы обломают, если попытаются что-то предпринять в отношении Крыма, — выразил уверенность Ивлев.

Генерал-майор вспомнил о сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Ивлев указал на некоторое сходство Буданова с Чеширским котом.

Похоже, Буданов со своими сказочными заявлениями, — это Чеширский кот. А попытается зайти в Крым — будет как улыбка кота без рта и без зубов, — резюмировал он.

Ранее Ивлев заявил, что обстановка на территории Крыма после теракта 17 июля остается стабильной, для отдыхающих нет никакой опасности. Депутат также признался, что сам отправится на полуостров с супругой. Поток туристов в настоящий момент не такой большой, однако в регионе работают все отели, рестораны, банки и больницы, добавил он.

Как считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, если украинские войска решатся пойти на полуостров, вместо него они получат лишь дырку от бублика. Он назвал слова Буданова доказательством бессилия Киева и провала контрнаступления ВСУ.