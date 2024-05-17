В ГД пригрозили властям Кимовска после заживо съеденного собаками мужчины Депутат Бурматов: властям Кимовска грозит ответственность за бездомных собак

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил чиновникам из Кимовска Тульской области об уголовной ответственности из-за нападения бездомных животных на граждан. Так он прокомментировал NEWS.ru новость о заживо съеденном собаками мужчине. По его словам, руководители муниципалитета не отработали ситуацию и не защитили жителей от бездомных животных.

Как уточнил парламентарий, собаки должны были быть помещены в приют, где их могли бы подкармливать все желающие. Животных при этом необходимо содержать в вольерах, отметил депутат.

Это однозначно уголовная ответственность для руководителей муниципалитета. Они не отработали эту ситуацию, не защитили граждан и не поместили этих собак в приют, они же не должны на улице находиться. То есть, если кто-то хочет их подкармливать, то пусть приходит в приют и подкармливает, собаки при этом содержатся в вольерах. Если это не владельческие собаки без паспортов, их надо отловить и поместить в приют, — высказался Бурматов.

В городе Усть-Куте в Иркутской области ранее бродячая собака набросилась на трехлетнего ребенка. В региональной прокуратуре призвали родителей или законных представителей пострадавшего ребенка обратиться к ним для решения вопроса о защите прав несовершеннолетней. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности.