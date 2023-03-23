В ГД придумали прозвище Кирби после его слов в адрес пилота Су-27 Депутат ГД Журавлев напомнил Кирби о его прозвище «идиота» в Америке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби «адмиралом твиттерского флота» в комментарии NEWS.ru. Депутат заметил, что Кирби, назвавший идиотами российских летчиков, сбивших американский БПЛА над Черным морем, сам получил прозвище идиота от бывшего сенатора Джона Маккейна.

Раньше среди офицеров бытовал отличный способ ответа на оскорбление — вызов на дуэль, только вот и в те времена стреляться с людьми без чести и достоинства считалось зазорным. Точно так же не буду отвечать контр-адмиралу твиттерного флота Кирби, такое прозвище ему подойдет, в стиле «сам дурак», таких и без меня предостаточно — в 2014 году его «идиотом» назвал даже лидер американских «ястребов» сенатор Маккейн, после того, как горе-офицер объявил, что США победили и Ирак, и Сирию, — заявил Журавлев.

По словам Журавлева, Кирби на военном поприще не мог похвастаться мужеством и отвагой, зато был известен длинным языком. Депутат подчеркнул, что Кирби вообще никогда не участвовал в боях и не держал боевого оружия.

22 марта министр обороны России Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ проведения специальной военной операции. Днем позже Джон Кирби во время брифинга заявил, что награждение сбивших дрон США российских пилотов оскорбительно и нелепо. По его мнению, нельзя давать награду военным за то, что они врезались в беспилотник. Кирби полагает, что действия российских пилотов были опасны, а самих военных он назвал идиотами.