В ГД придумали прозвище для ЕС после слов Борреля о России-бензоколонке Депутат Госдумы Журавлев сравнил ЕС с бычком, отданным на заклание США

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Жозеп Боррель

Европу можно сравнить с бычком, отданным на заклание Соединенным Штатам Америки, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сравнившего РФ с бензоколонкой, чей владелец обладает ядерной бомбой.

По такой логике Европа — даже не ферма крупного рогатого скота, а бычок, отданный на заклание США. Экономика падает, только за прошлый год от антироссийских санкций бизнес ЕС потерял свыше €100 млрд. США выжимают из Евросоюза все соки, заставляя спонсировать Украину, — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что единственная страна ЕС с собственным ядерным оружием — Франция. По словам Журавлева, решения о его возможном применении принимают в США.

Остальные размещенные в ЕС бомбы и вовсе американские, которые делают страны законной военной целью для любого противника. Это все равно что поставленный ВСУ во дворе детского сада танк. Соединенные Штаты точно так же прикрываются Европой, как украинская армия — мирными жителями, — подытожил Журавлев.

Ранее Боррель заявил, что Россия является экономическим карликом, своего рода «бензоколонкой», у владельца которой есть атомная бомба. При этом Китай в отличие от РФ является крупным геополитическим игроком, подчеркнул политик.

До этого Боррель сообщил, что Москва продолжает предлагать третьим странам дешевое зерно из-за стремления сделать их зависимыми от этих поставок. По его словам, ЕС прикладывает все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность этих государств.