В ГД предсказали превращение Польши в парк Юрского периода Депутат ГД Колесник предсказал превращение Польши в парк Юрского периода, а Великобритании — в Атлантиду

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы Андрей Колесник в своем Telegram-канале заявил, что Польша может превратиться в парк Юрского периода, поскольку эволюция в этой стране «пошла в обратную сторону». Великобритания, по его мнению, может стать Атлантидой.

Поводом для такого прогноза послужило высказывание директора института национальной памяти Польши, который назвал варварством снятие польских флагов с военных кладбищ в России и Белоруссии. В ответ на это парламентарий напомнил о случаях вандализма на могилах бойцов Красной Армии в Польше и снос памятников советским воинам, освободившим страну от фашистов.

По мнению депутата, поляки «свихнулись совсем» и «эволюция у них пошла в обратную сторону». Он усомнился, в том, что у них будут союзники, когда «немцы начнут отвоевывать свои исконные земли обратно».

В мире не любят две нации — англичан и поляков. Одна страна скоро будет Атлантидой, а вторая Парком Юрского периода, — написал Колесник.

Он добавил, что за свою историю Польше претерпела три раздела и четвертого может не пережить. И в этот раз Россия ей помогать не станет.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что укротить Россию можно лишь двумя способами: первый — государственный переворот с полной сменой власти, а второй — сокращение населения до 50 млн человек.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал эту идею провальной, а в МИД РФ сравнили бывшего польского лидера с маньяком Андреем Чикатило.