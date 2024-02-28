В ГД предрекли Западу проблемы за использование активов России для ВСУ Депутат Чепа предупредил Запад об ответе за использование активов РФ для ВСУ

Фото: МО Украины

Запад боится передать Киеву конфискованные российские активы, поэтому пытается найти решения из безвыходной для себя ситуации, сообщил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что пришло время обсудить вопрос использования на нужды ВСУ прибыли от российских активов. Депутат предупредил об ответных шагах России за воровство, грабеж и развязывание конфликта на Украине.

Это очередное русофобское заявление. Мы неоднократно говорили, что кроме как грабежом это назвать нельзя. Конфисковывать наши активы и передавать их Киеву они боятся. Запад пытается найти какие-то решения из безысходной для себя ситуации. Понятно, что в конечном итоге им все аукнется. Они это понимают, как и знают то, что победа будет за нами. Ответные шаги за воровство, грабеж и развязывание конфликта на Украине последуют, — сказал Чепа.

Ранее первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал, что страны Запада ищут возможность конфисковать замороженные активы России и рассматривают некий «набор идей». Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что для принятия подобного решения американскому лидеру Джо Байдену потребуется новые полномочия конгресса. По его словам, конфискация была бы произведена Западом коллективно.