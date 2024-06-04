В ГД предрекли проблемы с приглашением олимпийских чемпионов на Игры дружбы Депутат Журова: на Игры дружбы могут не приехать олимпийские чемпионы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

При приглашении на Игры дружбы олимпийских чемпионов могут возникнуть проблемы, предупредила депутат Госдумы чемпионка ОИ-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова. В разговоре с NEWS.ru она подчеркнула, что после Олимпиады спортсмены еще несколько месяцев не принадлежат себе. По мнению Журовой, у них может просто не оказаться сил для участия.

После Олимпиады чемпионы перестают себе принадлежать месяца два. Там не до спортивной формы и уже не хочется участвовать ни в каких соревнованиях, потому что настолько много публичных мероприятий в стране, которые капитализируются больше, чем участие в менее значимых после Олимпиады соревнованиях. Уже не до этого. Спортсмены могут не приехать не потому, что им МОК запретил, а потому что для них важнее будущая жизнь, — высказалась Журова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что утверждения о попытках России помешать проведению летних Олимпийских игр в Париже не имеют под собой никаких оснований. Он назвал такие обвинения огульной критикой, с которой все чаще сталкивается Москва.

Международный олимпийский комитет, запретивший демонстрацию любой символики России на Олимпиаде в Париже, до этого выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Организация обвинила российское правительство в цинизме и неуважении мировых антидопинговых стандартов.