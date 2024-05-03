В ГД предостерегли журналистов от участия в американском конкурсе стипендий Депутат Пискарев предостерег журналистов от участия в конкурсе USAGM

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Госдума предостерегает российских журналистов от участия в конкурсе специальных стипендий от «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), подконтрольного Агентству США по глобальным медиа (USAGM), сообщил NEWS.ru председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Парламентарий обратил внимание, что в стратегическом плане USAGM Россия названа противником США.

Пискарев подчеркнул, что стратегический план Агентства США по глобальным медиа, утвержденный на 2022–2026 годы, содержит меры противодействия РФ в информационном пространстве. Он назвал показательным тот факт, что подконтрольное USAGM «Радио Свобода», признанное в РФ иноагентом и нежелательной организацией, проводит конкурс стипендий среди российских журналистов.

Думаю, что будет не лишним напомнить соискателям, что за участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России, в том числе и прохождение подобного обучения, им грозит ответственность в соответствии со ст. 20.33 КоАП РФ. А те, кто уже подвергался административному наказанию за сотрудничество с нежелательной организацией, могут быть привлечены и к уголовной ответственности с наказанием вплоть до 4 лет лишения свободы (ст.284.1 УК РФ), — подчеркнул он.

НАТО ранее обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории стран — членов Альянса. Согласно официальному заявлению Альянса, Москва якобы проводит кампании по дезинформации и кибератаки. При этом конкретных доказательств представители Североатлантического альянса не предоставили.