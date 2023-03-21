В ГД предостерегли Украину от использования снарядов с обедненным ураном Депутат Морозов: поставка Украине снарядов с ураном грозит тяжелыми последствиями

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что на Западе у ряда политиков «кончился» инстинкт самосохранения, раз они решили поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Ответ Москвы на их применение может оказаться «вполне обогащенным», предупредил он в беседе с РИА Новости.

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее сказала, что Лондон передаст Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Президент России Владимир Путин отреагировал на такую инициативу словами, что на Западе решили воевать с Москвой до последнего украинца не на словах, а на деле.

Похоже, у некоторых европейских политиков кончились не только мозги, но и инстинкт самосохранения. Неужели они думают, что на применение снарядов с обедненным ураном ответ тоже будет обедненный? Полагаю, он может быть и вполне обогащенным, — подчеркнул Морозов.

Он считает, что не следует будить российское «ядерное лихо».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что заявления властей Великобритании приближают мир к ядерному столкновению. Он добавил, что поставки Украине снарядов с обедненным ураном заставят Россию серьезно задуматься, чем она может ответить.