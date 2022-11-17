В ГД предложили зарегистрированные в офшорах активы передать России Депутат Делягин: необходимо произвести деофшоризацию российской экономики

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Михаил Делягин

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил произвести деофшоризацию российской экономики, пишет Lenta.ru. Депутат заявил, что все активы, зарегистрированные в офшорах, но существующие в России, должны быть переданы государству. По его словам, эти активы будут возвращены своим изначальным хозяевам только в случае перерегистрации счета в России.

Необходимо произвести деофшоризацию российской экономики. Все активы, вне зависимости от масштаба, которые зарегистрированы в офшорах, но существуют на территории России физически, должны быть переданы под управление России и возвращаться к своим хозяевам только при их перерегистрации в России, — заявил Делягин.

Депутат уточнил: в случае если перерегистрация не будет проведена в течение полугода, активы должны быть конфискованы государством как бесхозное имущество.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее назвала целью Евросоюза конфискацию российских активов, а не их заморозку. Она подчеркнула, что на законных основаниях это будет сделать непросто, поэтому необходимо подготовить юридическую базу для осуществления плана. Европейский политик добавила, что ЕС создал экспертную группу, состоящую из специалистов государств — членов организации, цель которой не только определить, где и какие активы заморожены, но и как их изъять у России, чтобы передать Украине на ее восстановление.