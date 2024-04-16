В ГД предложили закрепить в законе компенсации дачникам при паводках Депутат Николаев: компенсации дачникам при паводках нужно закрепить в законе

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Компенсации дачникам при паводках нужно закрепить в законе, считает заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат отметил, что планирует направить соответствующие запросы в правительство и в сами регионы.

Несомненно, после таких обращений лично я направлю соответствующий запрос, чтобы разобраться, какие есть возможности, планируют ли региональные органы что-то делать. После анализа этой ситуации надо будет принимать решение об изменениях в законодательство, говорить об инициативе, — пояснил парламентарий.

Кроме того, по его словам, важно обновить картину территориальных рисков — паводки в Орске показали, что прежняя статистика не работает. Тем временем председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев рассказал, что от жителей поступает много вопросов, получат ли они помощь, если не успели узаконить дома или не были прописаны в СНТ. Как он отметил, данный вопрос фактически никак не отрегулирован.

Ранее стало известно, что от жителей Оренбуржья поступило 268 049 заявлений на выплаты из-за паводка. В частности, на оказание единовременной материальной помощи поступило почти 214 тысяч заявлений. В настоящее время помощь от правительства региона получили 5,6 тысячи жителей на общую сумму 113,6 млн рублей.