В ГД предложили выдавать витамины женщинам после родов Депутат Утяшева предложила выдавать витамины женщинам после родов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России следует разработать программу послеродовой реабилитации и выдавать витамины женщинам после родов, предложила член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева. В разговоре с Lenta.ru парламентарий уточнила, что сегодня многие матери страдают из-за анемии. Им необходимы специализированные препараты и железо.

Надо написать какой витаминный набор, питание. Сегодня много анемичных мам. Вот, грудное вскармливание. Если у нее анемия, надо ей давать препараты и железо бесплатно, может быть, питательные смеси какие-то давать, сейчас их выпускает наша промышленность, — отметила Утяшева.

По ее словам, еще как минимум 42 дня после родов акушеры-гинекологи отвечают за здоровье матери. Как минимум первые семь дней после выписки родившие женщины не должны попадать в больницу. Утяшева добавила, что также при помощи реабилитации можно предупредить возникновение послеродовой депрессии. По ее словам, такое состояние зачастую появляется из-за материальных проблем или моральных трудностей.

Депрессия от чего возникает? Когда некомфортно материально, морально. В этом плане в послеродовой реабилитации мы, наверное, прямо по пунктам будем писать: мама-одиночка, мама малообеспеченная, — вот это все можно туда внести, какая помощь нужна, чтобы не допускать послеродовую депрессию, — заключила парламентарий.

Социолог Игорь Белобородов ранее заявил, что средний показатель рождаемости на одну семью должен составлять не менее четырех детей, чтобы страна выбралась из демографической ямы. По его словам, в отдаленной перспективе это даст возможность преодолеть демографический разрыв.