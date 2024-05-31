В ГД предложили выдавать школьникам от государства подарки на 1 Сентября Депутат Колунов: к началу учебного года школьникам можно подарить канцелярию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Государство могло бы дарить школьникам на 1 Сентября канцелярские товары, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Сергей Колунов. По словам парламентария, состав таких комплектов можно будет определить в соответствии с рекомендацией учителей.

Канцелярские товары — то, что необходимо каждому школьнику с 1-го по 11-й класс. И разве плохо будет, если, приходя каждое Первое сентября в учебные заведения, ребята будут получить такие наборы? Будет отлично! Конечно, комплекты должны быть составлены на основе рекомендаций учителей, а также пожеланий детей и родителей, — уточнил Колунов.

Депутат также предложил разработать два вида подарков. В первом, для учеников младших классов, будет лежать картон, бумага, а второй, для старшеклассников, будет содержать в себе циркули и ряд других полезных предметов.

Депутат Виталий Милонов ранее выступил против перекладывания организации питания на школы. По его словам, при реализации инициативы может произойти обрушение системы питания в общеобразовательных учреждениях. Помимо этого, из-за такой идеи ученики будут вынуждены платить больше, чем прежде, за еду.