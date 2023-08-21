В ГД предложили ввести «уголовку» за проникновение на все подземные объекты Вице-спикер ГД Чернышов призвал уголовно наказывать городских сталкеров

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры, передает РИА Новости. Ранее в СМИ появились сообщения о предполагаемой гибели людей из-за сильных ливней во время экскурсии по коллекторам в Москве.

В настоящий момент уголовная ответственность предусмотрена только в случае проникновения на охраняемые объекты городской инфраструктуры. Чернышов считает, что с такой же строгостью нужно наказывать проникающих на все подземные объекты.

В экстренных службах сообщили агентству, что спасатели обнаружили тело третьего погибшего в коллекторе возле Павелецкого вокзала. Источник рассказал, что труп вытащили в 05:35, не уточнив возраста и личности погибшего. Информации о других возможных жертвах пока нет.

По данным Telegram-канала «112», несколько человек погибли во время экскурсии по московским коллекторам, которая проходила 20 августа. По его информации, вечером из Москвы-реки достали тело 15-летней девушки, ближе к утру 21 августа выловили труп 17-летнего юноши, предположительно, погибшие подростки исследовали столичные коллекторы вместе с дядей Дмитрием Маркушиным, сотрудником группы «Ланит», чье тело пока не найдено. Как сообщает канал, в экскурсии могло участвовать до 20 человек. По другим данным, на экскурсию записались 24 человека.