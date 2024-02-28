В ГД предложили ввести скидки в колледжах для детей из многодетных семей Депутат Смолин: детям из многодетных семей нужно предоставить скидки на обучение

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Детям из многодетных семей нужно предоставить скидки на обучение в колледжах, заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. В разговоре с НСН парламентарий подчеркнул, что поддерживает идею своих коллег из партии ЛДПР, которые предложили предоставить льготы многодетным на получение образования в вузах.

Как идею, я бы это поддержал. Причем хочу обратить внимание, что не только по отношению к вузам, но и по отношению к учреждениям среднего профобразования. По Конституции среднее профессиональное образование в России общедоступно и бесплатно, а по факту 43% всех студентов учатся на платной основе, — пояснил депутат.

Инициативу можно будет реализовать в том случае, если ее профинансируют из федерального бюджета. Смолин отметил, что государство может компенсировать затраты на обучение детей из многодетных семей учебным заведениям. По его словам, часть из этих выпускников сможет поступить в вузы и колледжи на бюджетной основе, в связи с чем финансовая нагрузка на бюджет не будет большой.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Наталья Кувшинова ранее предложила расширить перечень льготных категорий граждан, освобождаемых от уплаты курортного сбора, в этот список нужно добавить многодетные семьи. При этом, по ее словам, эксперимент по введению курортного сбора хорошо зарекомендовал себя, поэтому его можно продлить.