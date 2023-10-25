В ГД предложили вносить новые законы, чтобы сократить число мигрантов в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственные органы по всей России получили указание создать межведомственные рабочие группы по контролю за наплывом и преступностью среди мигрантов, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, в будущем будут вводиться новые поправки или законопроекты, чтобы сократить число мигрантов.

Создана рабочая группа, которая будет выезжать в те субъекты, где особенно остро стоит вопрос о наплыве и преступности среди мигрантов. Это сделано, чтобы разобраться в ситуации более детально, провести слушание и принять решение на законодательном уровне, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить градус напряжения в нашем обществе. Я полагаю, что в будущем будут вводиться новые поправки или законопроекты, касающиеся этой темы, — рассказал Водолацкий.

Парламентарий отметил, что власти намерены сделать все необходимое, чтобы в перспективе не было той ситуации, которая сегодня так сильно беспокоит российских граждан. С этой целью будут изучены и предложения общественников.

Будем принимать жесткие меры против тех, кто нарушит закон, не ценит наши традиции и продвигает свои, неприемлемые для нас. Мы сделаем все необходимое, чтобы в будущем не было той ситуации, которая сегодня беспокоит наших граждан, — сказал Водолацкий.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что наплыв мигрантов в Россию, распространение иной веры и культуры могут привести к потере русской идентичности. По его словам, привлечение большого количества рабочей силы из-за рубежа может привести как к благополучию, так и обернуться очень большими трудностями.