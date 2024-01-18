В ГД предложили ужесточить наказание для банков за навязывание услуг Депутат Аксаков: штрафы для банков за навязывание услуг нужно увеличить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наказание для банков за навязывание ненужных клиенту услуг нужно ужесточить, с таким предложение выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат подчеркнул, что следует увеличить штрафы как минимум в десятки раз. По словам парламентария, штрафы будут зависеть от размера капитала кредитно-финансовой организации.

Сейчас готовится предложение по усилению наказания финансовых институтов, это касается и банков, и микрофинансовых организаций. За навязывание услуг будет устанавливаться очень серьезное наказание. Штрафы вырастут даже не в десятки, а, может быть, в сотни раз, — отметил Аксаков.

По словам депутата, многие банки «в погоне за прибылью» навязывают клиенту услуги. Для этого финансовые организации используют в том числе рекламные сервисы. Парламентарий напомнил, что среди россиян высокий уровень закредитованности, часть граждан тратит 80% своих финансов именно на услуги банков.

Нам необходимо избавить россиян от такого давления финансовых институтов. Я полагаю, что в ближайшее время, если не в январе, то в феврале законопроект уже начнем рассматривать на площадке нашего комитета, и мы постараемся как можно быстрее принять закон, — заключил депутат.

В Центробанке РФ ранее сообщили, что банкам и микрофинансовым организациям при выдаче кредитов запретят опираться на доходы россиян, которые они отметили в анкетах, но не подтвердили. По данным регулятора, изменения вступят в силу в 2025 году.