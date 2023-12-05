В ГД предложили увеличить стаж родителям для начисления страховой пенсии Эсеры внесли в ГД проект об увеличении стажа родителям для начисления пенсии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в котором предлагают увеличить период ухода за ребенком, засчитываемый в страховой стаж матери или отца, с полутора до трех лет для последующего начисления страховой пенсии, передает ТАСС. По словам авторов, нововведение предоставит гражданам дополнительные гарантии на зачет указанного времени в период страхового стажа.

Глава фракции Сергей Миронов пояснил, что инициатива продиктована «ничтожно малым» количеством ясельных групп для детей до полутора лет. В связи с этим женщины вынуждены сидеть с маленькими детьми до достижения ими трехлетнего возраста и не могут трудоустроиться. При этом данный период не засчитывается в трудовой стаж, указал депутат.

Это абсолютно неправильно, и мы считаем, что максимальный стаж для начисления пенсии необходимо увеличить в два раза, — цитирует агентство парламентария.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что с 1 января 2024 года будут проиндексированы страховые пенсии по старости. Он уточнил, что повышение составит 7,5% и коснется только неработающих пенсионеров. По его словам, социальная пенсия вырастет до 13,5 тысячи рублей. Парламентарий добавил, что работающим пенсионерам выплаты пересчитают с 1 августа. После индексации средняя пенсия по России составит 23,5 тысячи рублей.