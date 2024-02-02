В ГД предложили увеличить штрафы за высадку детей из транспорта Депутат Сипягин: штрафы за высадку детей из транспорта следует увеличить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штрафы за высадку детей из транспорта следует увеличить, заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. В беседе с «Парламентской газетой» депутат отметил, что нынешняя мера несопоставима с тем, какие трагические последствия могут произойти в случае высадки несовершеннолетнего.

Суммы взысканий надо повышать. Это может произойти уже ко второму чтению законопроекта о штрафах за высадку инвалидов первой группы, — отметил Сипягин.

Парламентарий подчеркнул, что водители недостаточно проинформированы об ответственности за данное правонарушение. По словам депутата, руководители компаний просто не доносят до сотрудников, выходящих в рейсы, информацию о грозящих им штрафах. Депутат добавил, что также следует расшить список тех, кого нельзя высаживать из общественного транспорта. Он предлагает внести в перечень многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов всех групп и участников специальной военной операции.

В Саратове ранее кондуктор высадила из автобуса в метель школьницу, заставив ее трижды оплатить проезд. Девочка прикладывала банковскую карту к терминалу, но оплата не проходила, потом выяснилось, что деньги списались три раза.