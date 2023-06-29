В ГД предложили увеличить налог для богатых москвичей Депутат ГД Чернышов предложил увеличить ставку НДФЛ до 20% для богатых москвичей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил увеличить ставку НДФЛ до 20% для «богатых москвичей», зарабатывающих от 25 млн рублей в год. С такой инициативой депутат обратился к главе ФНС Даниилу Егорову, передает РИА Новости.

Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 млн рублей, то есть больше 2 млн в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%. Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы, — заявил Чернышов.

Парламентарий отметил, что одним из символов праздной жизни в Москве является район Патриарших прудов. По его словам, «Патрики» давно стали темой интернет-мемов. Депутат считает, что будет справедливым, если «налог на „Патрики“» будут направлять на развитие не таких популярных районов, но не менее значимых, как Бутово, Печатники, Гольяново, Текстильщики, Бирюлево, Новая Москва.

Депутат также обратил внимание, что уже больше года действует прогрессивная налоговая шкала, при которой доходы россиян свыше пяти миллионов рублей в год облагаются НДФЛ по ставке 15% вместо 13%.

20 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой ставке НДФЛ в 13-15% для работающих на удаленке, в том числе за границей. Изначально депутаты обсуждали повышение НДФЛ до 30% для релокантов, но впоследствии отказались от этой идеи.