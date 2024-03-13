В ГД предложили усилить контроль за освобожденными после СВО заключенными Останина: нужны механизмы контроля за освобожденными после СВО заключенными

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В России необходимо установить механизмы контроля за заключенными, освобожденными после участия в специальной военной операции, считает депутат Госдумы Нина Останина. В разговоре с Lenta.ru парламентарий подчеркнула, что даже сейчас единственным способом контроля за отбывшими наказание являются отметки у участковых.

В предложенном законопроекте механизма контроля нет, мы намереваемся внести такое предложение. В полной мере обеспечить контроль за такими людьми нельзя. Даже то, что мы имеем сейчас в отношении людей, отбывших заключение, — это просто отметки у участкового, — пояснила Останина.

Она отметила, что большинство заключенных, освободившихся после участия в СВО, совершили серьезные преступления. Чтобы вернуть их к нормальной жизни в обществе, необходима социализация. По словам депутата, нужны усиленные инструменты для интеграции освобожденных в общество и для защиты ранее пострадавших от их преступных действий.

Участие в СВО — это ведь не прогулка по проспекту, оно сопряжено с проявлением жестокости, от этого не уйти. Этот вопрос должен быть на повышенном контроле со стороны правоохранителей, — заключила парламентарий.

Госдума ранее в I чтении приняла проект закона о незамедлительном освобождении заключенных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, будучи тяжелобольными. По словам депутата Павла Крашенинникова, в УПК РФ предложили внести дополнения, поскольку действующее законодательство не полностью отвечает российской Конституции.