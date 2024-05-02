В ГД предложили уничтожить киевский режим после шуток о Крымском мосте Депутат ГД Журавлев: киевский режим надо уничтожить после шуток про Крым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить политический режим на Украине после шуток о возможных атаках на Крымский мост, пишет РИА Новости. Журавлев подчеркнул серьезность ситуации, осуждая украинское руководство за подобные провокации. Так он оценил намек постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы на удар по переправе. Российский депутат назвал политика «недодипломатом».

Это кровавый и деструктивный режим, который скалится, когда видит смерти людей, и чем они массовее, тем больше это его веселит. Поэтому и нужно его уничтожить, вбить все эти шуточки в смеющийся рот, — высказался Журавлев.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что поступок Кислицы является «оскалом террористов». По его словам, любая попытка агрессии «воздастся сторицей» Киеву.

Кислица опубликовал в соцсети Twitter (X) коллаж, в который включил Крымский мост и намек на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год. В перечень постпред добавил «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты» и «Связанные арочные мосты». Однако Кислица сопроводил Керченскую переправу пустой картинкой.