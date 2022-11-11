В ГД предложили уголовное наказание за повторную пропаганду ЛГБТ РИА Новости: за повторное нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ грозит лишение свободы

Фото: ГД РФ

Депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ, сообщает РИА Новости. По данным агентства, поправка к соответствующему законопроекту предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, выразившаяся в распространении информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок <...> лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, — наказывается <...> лишением свободы на срок до одного года, — говорится в сообщении.

Также обвиняемого могут приговорить к исправительным или принудительным работам на срок до одного года, либо к аресту на срок до трех месяцев.

Документ также предлагает наказывать за повторное нарушение с использованием СМИ или интернета вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Кроме того, подсудимых смогут приговорить к исправительным или принудительным работами на срок до двух лет, либо арестовать на срок до четырех месяцев.

Помимо этого, документ устанавливает наказание за повторную ЛГБТ-пропаганду среди детей. За это могут наказать исправительными или принудительными работами на срок до двух или трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.