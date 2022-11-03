В ГД предложили учредить министерство пропаганды Депутат ГД Гурулев высказался за создание в России министерства информации и пропаганды

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев предложил создать в России министерство информации и пропаганды. По его мнению, наличие в правительстве такой структуры позволит эффективнее противостоять Западу в информационной войне, сообщает РИА Новости.

То, что касается информационной войны. Конечно, можно кричать, что мы сильно проигрываем. Основная проблема, по моему мнению, — отсутствие единого управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды, — сказал парламентарий.

Он пояснил, что новое ведомство должно будет замкнуть на себе «все от информационного противоборства вплоть до фейкомета». По словам депутата, России следует, не стесняясь, применять против Запада те же средства, которые использует он.

Гурулев добавил, что сегодня российское общество уже адаптировалось к информационной войне и научилось определять фейки в потоках новостей.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала россиян занять активную гражданскую позицию и дать врагу отпор в социальных сетях. По ее словам, «англо-американцы» хотят уничтожить «Русский мир» с помощью Украины, уделяя большое внимание идеологической составляющей в этой борьбе, поэтому России сейчас расслабляться нельзя.