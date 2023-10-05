В ГД предложили строить приюты на штрафы за жестокое обращение с животными Депутат ГД Бурматов: приюты для животных следует строить на деньги со штрафов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приюты для бездомных собак следует строить на деньги со штрафов за жестокое обращение с животными и за избавление от питомцев, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В беседе с «Парламентской газетой» депутат уточнил, что потребность в приютах закрыта только наполовину.

Предложение, которое, надеюсь, в осеннюю сессию мы, как минимум, внесем в Госдуму, а может быть, и примем в первом чтении, — окрасить средства, полученные в виде штрафов по статьям Кодекса об административных правонарушениях за жестокое обращение с животными, избавление от питомцев, нарушения в приютах. Эти средства надо отправлять на возведение приютов, — пояснил Бурматов.

Парламентарий также призывает повысить статус общественных инспекторов от Росприроднадзора. По его словам, их сообщения о нарушениях в приютах и о жестоком обращении с животными должны рассматриваться в течение 10 дней. При этом вместе с полномочиями нужно предусмотреть ответственность — перед тем как получить удостоверение, потенциальные инспекторы должны пройти экзамен.

Еще одним важным вопросом является регулирование коммерческого разведения животных и конфискация зверей, запрещенных к содержанию. Бурматов рассказал, что директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила ему, что в России заканчиваются резервы для принятия диких конфискованных животных. В связи с этим парламентарий хочет предложить расширить возможности учреждений, которые занимаются данной проблемой, и выделить им больше средств из бюджета.

Бурматов ранее рассказал, что заводчиков собак и кошек обяжут соблюдать правила, которые напишет для них правительство, Минприроды уже поддержало соответствующий законопроект. По его словам, заводчики должны будут регистрировать и вакцинировать продаваемых животных.