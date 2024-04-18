В ГД предложили способ решить проблемы с самокатчиками-нарушителями Депутат Колунов: необходимо ограничить скорость всех электросамокатов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы решить проблему с самокатчиками-нарушителями, необходимо ограничить им скорость, считает депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов. Как он отметил в беседе с «360», весной аварии с участием самокатов вновь стали актуальными.

Как с этим бороться? Очень просто. Необходимо ограничить скорость всех самокатов — как арендных, так и тех, что люди приобретают в собственность, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что снизить скорость нужно до 5 км/ч, это поможет уменьшить количество аварий. Эта скорость равна скорости ходьбы среднего человека, поэтому безопасна для окружающих.

Предложение будет направлено в МВД и Минтранспорт, добавил Колунов. По его мнению, эти ограничения следует ввести везде, где есть возможность сбить пешехода, то есть, в парках, скверах, на тротуарах и площадях.

Ранее стало известно, что законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и велосипедами внесен в Госдуму. Так, штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования может составить до 30 тысяч рублей. Он добавил, что за превышение скорости при использовании электросамоката или велосипеда могут оштрафовать в размере до пяти тысяч рублей.