В ГД предложили создать обеспеченную золотом Дальнего Востока криптовалюту Депутат Аксаков сообщил о возможности создания обеспеченного золотом Дальнего Востока стейблкоина

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В Госдуме предложили создать стейблкоин, обеспеченный золотом Дальнего Востока, сообщает «Парламентская газета». Председатель комитета палаты по финрынку Анатолий Аксаков уточнил, что выпуск криптовалюты, стабилизированной за счет ее привязки к обычным активам, возможен в ближайшее время, если это потребуется. Депутат отметил, что в Госдуме предлагают множество инициатив на тему создания стейблкоинов.

У нас много инициатив, буквально вчера принесли еще одну: собираются выпускать золотые коины, обеспеченные золотом на складах на Дальнем Востоке. На здоровье, закон есть, могут выпускать, — рассказал Аксаков.

Зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова подтвердила возможность создания обеспеченных золотом или другими активами цифровых финансовых активов, которые будут защищены большим количеством гарантий и у которых будет эмитент, несущий за них ответственность. Она добавила, что ЦБ планирует использование криптовалют для международных расчетов, а также в экспериментально-правовом режиме с отдельными представителями бизнеса.

Инвестор Даниил Шухман ранее заявил, что криптовалюты переживают очередной кризис доверия, так как не смогли убедить весь мир, что предоставляемая ими автономность — это ценность сама по себе. По его словам, криптовалюты, которые предлагали децентрализацию финансов, вскоре столкнутся с необходимостью централизованного контроля со стороны регуляторов. Эксперт также отметил, что основанные на блокчейне валюты так и не смогли наделить деньги привычной для большинства экономической ценностью.