В ГД предложили создать «купол безопасности» для защиты важных объектов РИА Новости: стратегические объекты в РФ могут защитить «куполом безопасности»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создание «купола безопасности» вокруг российских стратегических объектов может помочь защитить их от беспилотников, заявил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Как сообщает РИА Новости, он обратился с данным предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Отмечается, что такие «купола безопасности» уже используются для защиты некоторых объектов и населенных пунктов.

Гусев уточнил, что на данный момент необходимые технические решения для реализации проекта «куполов безопасности» уже разработаны и используются. В частности, они применяются для защиты стратегических объектов, расположенных в приграничных регионах России. Парламентарий предлагает внести поправки в действующее законодательство и сделать наличие «купола безопасности» обязательной нормой.

Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ, — написал он в письме, адресованном Мишустину.

Как сообщалось ранее, в небе над Брянской областью были сбиты два украинских беспилотника. По словам главы региона Александра Богомаза, воздушные аппараты поразили дежурные средства ПВО. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.