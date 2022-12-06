В ГД предложили создать госпрограмму поддержки инженерных кадров Депутат Кравченко предложил создать программу господдержки инженерных кадров

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро высшего совета «Единой России» Денис Кравченко предложил разработать государственную программу поддержки инженерных кадров в России. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что для реализации программы «Кадры для технологического суверенитета — Российский промышленник» необходимо создание единого межотраслевого координатора программ подготовки и переподготовки специалистов. Координировать работу по созданию госпрограммы предложено Министерству промышленности и торговли РФ, при поддержке «Единой России» и «Российского союза промышленников и предпринимателей».

Кравченко отметил сразу на несколько моментов, которые заставляют обратить внимание на необходимость особого подхода при подготовке инженерных кадров. Депутат упомянул, что, во-первых, в этом году ЕГЭ по физике решили сдавать 16,8% школьников, за 10 лет показатель снизился на 10%. Таким образом, через четыре года или даже раньше может случиться дефицит инженерных кадров. Во-вторых, все это происходит на фоне указа президента «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия науки и технологий».

Парламентарий подчеркнул, что выстраивать систему обучения необходимо в тесной кооперации с предприятиями, которые должны иметь большую возможность взаимодействия со студентами. В частности, важно открыть целевые факультеты и кафедры, где проводить занятия смогут топ-менеджеры и главные инженеры ведущих промышленных предприятий.

Задача образовательной системы не диплом выдать студенту, а выпустить его на рынок труда востребованным, высококвалифицированным специалистом. А как это понять? Нужна разработка, совместно с будущими работодателями, системы KPI, по которым уже на стадии обучения можно будет скорректировать обучение и понять, где необходимо доработать, чтобы страна получила хорошего инженера, — считает Кравченко.

Ранее россияне назвали самые перспективные профессии в 2023 году. В опросе исследования сервиса «Работа.ру» приняли участие 5000 человек. Большинство опрошенных (62%) отметили, что самой перспективной в следующем году станет профессия IT-специалиста. 40% респондентов также отметили профессию инженера, а 38% — врача. 28% участников исследования считают, что актуальными в следующем году будут специалисты по нанотехнологиям.