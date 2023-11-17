В ГД предложили создать больше комнат для кормления в общественных местах Депутат Буцкая: в России недостаточно комфортных комнат для матери и ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо организовать больше комфортных мест для матерей с детьми, где женщины могли бы покормить ребенка и переодеть, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. В беседе с «Парламентской газетой» она подчеркнула, что матерям необходимы удобные комнаты в общественных местах, а не пеленальный столик в углу туалета.

Таких комнат очень мало. Бывает, что под местом для матери и ребенка понимают пеленальный столик, стоящий в углу туалета. А мамам нужны комфортные условия, помещения, где можно сесть, покормить малыша, переодеть, успокоить, если надо — подогреть детское питание, — пояснила парламентарий.

Она планирует обратиться в Минздрав, чтобы как минимум в поликлиниках по всей России были оборудованы специальные комнаты для кормления, где есть все необходимое. Тем временем председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова направили обращение в Роспотребнадзор с просьбой закрепить создание мест для матерей с детьми во всех общественных пространствах.

Возможность проводить время в общественных местах важна для психологического здоровья родителей новорожденного. В условиях недостаточного количества комнат матери и ребенка посещение общественных мест становится стрессом для семей с маленькими детьми, — говорится в письме.

Останина ранее предложила ввести прогрессивный налог, чтобы увеличить размер маткапитала в России. Парламентарий подчеркнула, что таким образом можно будет поднять выплаты матерям до уровня стоимости жилья.