В ГД предложили составить список артистов, «предавших родину» Депутат Стенякина предложила составить список артистов, которых нужно лишить госфинансирования

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Необходимо составить стоп-лист из артистов, которые не должны появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством, заявила NEWS.ru депутат Екатерина Стенякина. По ее словам, люди должны знать тех, кто «предал родину». Парламентарий подчеркнула, что предложенная ей мера не станет проявлением цензуры. Стенякина назвал это «реакцией на отвратительное».

Уверена в том, что это будет справедливо! Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение, — сказала депутат.

Кроме того, Стенякина уже неоднократно предлагала разработать систему лишения госнаград в отношении некоторых лиц. Она считает, что ответственность между обществом и властью должна быть разделена. Депутат объяснила, что выдвигают кандидатов на награждение, как правило, общественные организации или объединения.

По-моему, было бы справедливо, чтобы такие общественники выступали с предложением о лишении ранее врученных наград и почетных званий. Обязательно должен быть принят четкий перечень причин, по которым к человеку применяются эти санкции. Никаких манипуляций здесь быть не должно, — заключила парламентарий.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) наград, полученных в Кузбассе. В документе, опубликованном на сайте правительства региона, уточняется, что решение связано с совершением телеведущим «порочащего проступка».

В начале января в Сети появилось видео с концерта в Дубае, на котором Галкин произносит проукраинский лозунг. После этого совет ветеранов Кузбасса предложил лишить артиста региональных наград. Цивилев инициативу поддержал.