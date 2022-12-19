В ГД предложили сократить зимой рабочее время для граждан с больным сердцем Депутат Хамзаев предложил сократить зимой рабочее время людей с сердечными патологиями

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести сокращённые рабочие дни в зимний сезон для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, направив соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT. По его данным, исследования последних лет продемонстрировали непосредственную связь между холодной погодой и ухудшением состояния граждан с сердечными патологиями. В зимние месяцы происходит увеличение количества инфарктов и обращений за экстренной медицинской помощью.

В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности снижения трудовой нагрузки — введения сокращённых на один час рабочих дней в зимний сезон для граждан, которые имеют медицинское заключение о наличии сердечно-сосудистых заболеваний, — говорится в обращении.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин оценил предложение депутата ГД от «Единой России» Виталия Милонова сократить рабочий день на один час в зимнее время (с 15 ноября по 28 февраля) «за счёт включения времени езды до рабочего места». Собеседник подчеркнул, что отрицательно относится к подобной идее, а также посоветовал искать работу рядом с домом.

Между тем 56% россиян высказались за сокращение восьмичасового рабочего дня на один час осенью и зимой. идею не поддержали 27% опрощенных, а 17% затруднились с ответом. При этом 67% опрошенных россиян заявили о том, что за семь часов успеют выполнить привычный объём работы, и только 10% усомнились, что им на это хватит времени. Что же до работодателей, то эту идею поддержали лишь в 4% компаний.