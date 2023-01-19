В ГД предложили сделать резолюцию Европарламента по трибуналу вещдоком Депутат ГД Журавлев предложил сделать резолюцию Европарламента по трибуналу вещдоком

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look PRess

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев предложил сделать резолюцию Европарламента по трибуналу вещественным доказательством. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что в будущем «судить будет победитель» и это будет Россия.

Вынесение приговоров, конечно, можно и немного отложить — до нашей победы, ведь мы уверены, что она за нами, а значит, торопиться не следует. Можно создать доказательную базу, к которой ни у каких мировых юристов не возникло бы нареканий. И сегодняшняя резолюция Европарламента — еще один вещдок в эту папочку, — заявил Журавлев.

Парламентарий считает, что риторика Запада с каждым днем будет только ужесточаться, и если сейчас это делает «травоядный» Европарламент, чьи решения не обязательны к исполнению, то вслед за ним тем же самым займутся и другие, «гораздо более опасные» структуры ЕС.

Если даже экономические форумы, такие как в Давосе, используются сейчас для того, чтобы формировать танковые бригады, которые Европа намерена посылать на фронт против России, то следующим может быть и официальное объявление войны, — пояснил депутат.

Журавлев считает, что нужно предпринимать упреждающие шаги. Парламентарий рассказал, что несколько раз предлагал создать трибунал для расследования антироссийских высказываний и действий высокопоставленных лиц Евросоюза. Свою инициативу он объяснил тем, что за каждой поставкой оружия Украине стоят реальные человеческие жизни, погибшие российские военнослужащие и мирные жители Донбасса.

Мы уже сейчас собираем факты, и появление государственного органа, способного осуществить правосудие, конечно, было бы сейчас весьма кстати — материалов, в принципе, уж предостаточно, — отметил парламентарий.

Ранее депутаты Европарламента проголосовали за создание специального трибунала, в рамках которого будут проведены расследования против президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Парламентарии также приняли резолюцию по использованию активов РФ «для репараций Киеву».