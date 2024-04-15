В РФ хотят ужесточить наказание за порчу имущества из-за расовой ненависти В ГД предложили сажать в тюрьму за порчу имущества из-за расовой ненависти

В России ужесточат ответственность за уничтожение имущества по мотивам расовой, религиозной или политической ненависти или вражды, сообщил «Интерфаксу» анонимный источник. Нарушителей закона может ждать лишение свободы на срок до пяти лет.

Правительственная комиссия планирует рассмотреть соответствующий законопроект на заседании 15 апреля. В проекте отзыва на него говорится о поддержке инициативы. Документ подготовил председатель думского комитета безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Изменить предлагают вторую часть статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Наказывать преступление против имущества по мотивам расовой, религиозной или политической ненависти предполагают наказывать лишением свободы или принудительными работами.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в России законопроект о домашнем насилии много раз вносили на рассмотрение Госдумы, однако он ни разу не доходил до последнего чтения, потому что сейчас достаточно действующих статей Уголовного кодекса. Она считает, что домашнее насилие не должно отличаться от других видов преступлений.