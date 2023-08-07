В ГД предложили разрешить использовать маткапитал для ремонта квартир Депутат Лантратова предложила разрешить использовать маткапитал для ремонта квартир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила использовать средства материнского капитала на ремонт квартиры, пишет «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал парламентария. С соответствующей просьбой поддержать готовящийся законопроект депутат обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Прошу <...> рассмотреть <...> инициативу по включению ремонта жилого помещения в перечень направлений для распоряжения средствами материнского капитала и представить позицию правительства РФ по данному вопросу, — говорится в обращении.

Лантратова подчеркнула, что за шесть месяцев этого года стоимость стройматериалов возросла на 10,6%, также еще на 10–15% ожидается увеличение к концу года.

По ее словам, около 20% средств маткапитала не используется россиянами, что приводит к дополнительным расходам на их индексацию. Лантратова напомнила, что подобное предложение ранее высказывал и президент страны Владимир Путин, он отмечал, что идея использовать маткапитал для ремонта квартир нуждается в рассмотрении и проработке.

Сенатор Андрей Кутепов ранее предложил разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет в мае 2023 года. Парламентарий отметил, что средства также можно было бы направить на медицинское страхование ребенка до года. По его словам, предлагаемая мера должна касаться всех детей в семье до достижения 18 лет. Однако, по мнению кабмина, предлагаемые меры дублируют уже имеющиеся гарантии поддержки детей, а потому в рассмотрении нового законопроекта нет смысла.