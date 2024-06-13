В ГД предложили расширить страховые выплаты в случае гибели бойца СВО Депутат Тумусов предложил распространить страховку на сиблингов погибших военных

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, расширяющий список лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае гибели участника военной операции на Украине, сообщил NEWS.ru автор инициативы, депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Федор Тумусов. Парламентарий предлагает распространить их на братьев и сестер погибших военнослужащих.

Сейчас в случае гибели бойца СВО выплаты по страховке в равных долях могут получить супруги, родители, усыновители, дедушки и бабушки, приемные родители, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие в детстве инвалидами, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно в вузе или колледже. Тумусов предлагает внести поправки в п. 3 ст. 2 Федерального закона №52, дополнив его словами: «полнородные и неполнородные братья и сестры погибшего (умершего)».

Тумусов отметил, что в пп. «а» п. 1 Указа Президента РФ «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц» по единовременным выплатам справедливо обозначены лица, которые имеют право на ее получение в случае гибели военнослужащего. В документе отмечается, что при их отсутствии страховка выплачивается совершеннолетним детям погибшего, либо его братьям и сестрам.

Нет ни одного лица, относящихся к полнородным и неполнородным братьям и сестрам, отсутствуют и выгодоприобретатели по обязательному государственному страхованию. <...> Законопроект направлен на решение этого пробела в законодательстве, — говорится в пояснительной записке.

Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 5,1%, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе. Инициатива связана с уточнением прогноза по инфляции в России.