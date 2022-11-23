В Госдуме оценили заявление Минфина США о потолке цен на нефть Депутат ГД Журова: Минфин США оставляет закладки для будущего сотрудничества с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вашингтон не желает пересекать красные линии и оставляет возможность для будущего сотрудничества с Москвой, считает замглавы думского комитета по международным делам Светлана Журова. Таким образом она прокомментировала заявление Минфина США о потолке цен на российскую нефть, передает РИА Новости.

Они понимают, что нужно и послабления давать... Оставляют закладки для будущего сотрудничества. Не хотят переходить до конца все красные линии, — сказала Журова.

Ранее Минфин США опубликовал документ, согласно которому в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны к ней не будут применять потолок цен. При этом в министерстве добавили, что введение ценового потолка, предлагаемое странами G7, не отменяет введенный в США в марте запрет на импорт нефти и газа из России.

Кроме того, Вашингтон разрешил проводить финансовые операции, связанные с поставками нефти из России в Болгарию, Хорватию и ряд стран ЕС, не имеющих выхода к морю. Также США разрешили транзакции, которые связаны с морскими перевозками нефти в Японию с проекта «Сахалин-2».