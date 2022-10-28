В ГД предложили приостановить судопроизводства в отношении мобилизованных

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Депутаты от «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о приостановке судебных и исполнительных производств в отношении граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации и добровольцев, сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он добавил, что исключения сделаны только для социально значимых вопросов,

Судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами, — написал он.

Турчак указал, что действующее законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев, пока они не окажутся в зоне боевых действий. При этом между призывом и прибытием на фронт может пройти много времени. Судебные процессы в это время не прекращаются, но граждане не могут с полигона или из воинской части полноценно вести свои дела в суде.

Он также отметил, что различные кодексы расходятся в том, когда должно быть приостановлено производство. Проект делает единым подход к обеспечению процессуальных прав мобилизованных и добровольцев, а также служащих Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры, СКР и иных органов.

Парламентарий добавил, что инициатива предусматривает ряд исключений. После принятия закона не будут приостанавливаться исполнительные производства, касающиеся выплаты алиментов и возмещения вреда в связи со смертью кормильца.

Ранее сообщалось, что Госдума в рамках второго чтения приняла поправки, которые отменяют запрет призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. В новой редакции статьи закона тяжкие преступления не упоминаются, а содержится перечень статей, с неснятой судимостью по которым призывать нельзя.