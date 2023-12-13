В ГД предложили давать россиянам по два выходных дня для диспансеризации Депутат Даванков: необходимо предоставлять по два выходных для диспансеризации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам необходимо предоставлять дополнительно два выходных дня для прохождения ежегодной диспансеризации, с таким предложением выступил вице-спикер Госдумы партии «Новые люди» Владислав Даванков. Как сообщает Lenta.ru, депутат направил соответствующее обращение заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой.

К 2024 году профилактическими осмотрами должно быть охвачено не меньше 70% жителей страны. Но в прошлом году этот показатель составил всего 35,3%. <...> Мы считаем, что следить за здоровьем нужно в любом возрасте. Поэтому предлагаем давать по два выходных каждый год на медицинское обследование всем сотрудникам, — отметил Даванков.

Он подчеркнул, что больше половины прошедших диспансеризацию — это дети и пенсионеры. Сейчас работодатели должны предоставлять только один выходной для этих целей сотрудникам старше 40 лет. Пенсионерам и людям предпенсионного возраста предоставляются два оплачиваемых отгула, а работникам от 18 до 39 лет такой выходной могут дать только раз в три года.

Даванков уточнил, что дополнительные выходные для диспансеризации помогут настроить здравоохранение на профилактику и раннее выявление заболеваний. Депутат также предложил материально поощрять врачей, которые выявили онкологию у пациента, когда тот проходил диспансеризацию.

Раннее выявление рака может спасти человеку жизнь. Такая работа должна оплачиваться достойно. Чем больше денег мы выделим на выявление и профилактику, тем меньше потратим на лечение осложнений, — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что с 2024 года в России будет введено обязательное диспансерное наблюдение за гражданами по месту работы. В рамках этой инициативы работодатели заключат договоры с медицинскими организациями для проведения обследований.