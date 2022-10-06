В ГД внесли проект о преимуществе участников СВО при устройстве в госорганы

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Фракция партии «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, который предлагает дать участникам спецоперации на Украине преимущественное право на трудоустройство в государственных органах после увольнения с военной службы. Аналогичная норма может распространяться на граждан, которые призваны на службу в рамках частичной мобилизации, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации и направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, предоставляется преимущественное право трудоустройства в государственных органах, органах местного самоуправления или в государственных организациях после увольнения с военной службы, — гласит текст законопроекта.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что россиянам, призванным для участия в СВО на территории Украины в рамках частичной мобилизации, не стоит опасаться отправки в гущу боевых действий. По его мнению, из них сформируют части для прикрытия границы с соседней страной.