В ГД предложили потребовать у Украины данные о населении новых регионов Депутат ГД Наумов предложил потребовать у Киева данные о жителях новых регионов России

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложил через ООН потребовать у Украины базы данных о жителях регионов, вошедших в состав России. Он пояснил, что это необходимо для обеспечения новым гражданам РФ всех социальных преференций, передает РИА Новости.

Я думаю, что нужно выйти в Организацию Обедненных Наций и потребовать от Киева, чтобы вернули все базы данных, чтобы мы могли нормально работать... Это нужно нам для нашего законодательства, — сказал парламентарий.

Он уточнил, что эта информация нужна, в частности, для начисления пенсий жителям присоединившихся к России территорий.

5 октября президент Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы, ратифицирующие договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Таким образом число субъектов России возросло с 85 до 89.

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава его офиса Андрей Ермак заявил, что Киев не признает присоединение новых регионов к России и возвратит эти территории.