В ГД предложили поднять призывной возраст для мигрантов Депутат Журавлев призвал поднять призывной возраст для мигрантов до 50 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Получившие российское гражданство мигранты должны пройти обязательную военную службы, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он рассказал корреспонденту NEWS.ru, что направил это предложение на отзыв в правительство.

Изменения предполагают обязательную военной службу для тех, кто получает российское гражданство – между прочим, таких только в 2022 добавилась 691 000, целая армия, а воюют за них почему-то только наши пацаны, — заявил Журавлев.

Он добавил, что сейчас многие эмигранты, преимущественно, из Средней Азии, специально выжидают, когда им исполнится 27 лет, чтобы уклониться от выполнения воинского долга.

Только в ходе одного рейда летом 2023 в Санкт-Петербурге было изловлено более 100 уклонистов из числа выходцев из других стран. Предлагаю возраст этот увеличить для них до 50 лет, чтобы прежде, чем получить паспорт, отслужил, как полагается, а не бегал от призыва до пенсии, — резюмировал Журавлев.

Ранее Журавлев заявил, что вернувшегося в Россию после года отсутствия тиктокера Даню Милохина следует отправить исполнять воинский долг. По словам парламентария, уехав из России, блогер, как и его коллеги по цеху, очевидно, обнаружили, что их «кривлянья за границей совершенно никому не интересны».